​Спортивно-оздоровительный комплекс в Тюменском районе привлек иностранных туристов-охотников

Спортивно-оздоровительный комплекс «Красный яр», располагающийся в Омутинском районе Тюменской области, в августе 2019 года примет первых иностранных туристов. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично осмотрел развивающийся туристический объект.

«На территории комплекса находится гостиница на восемь мест, контактный зоопарк, проводятся прогулки на лошадях. Есть возможности для спортивной рыбалки на пруду. Планируем развивать экологический, аграрный и охотничий туризм», – заявил губернатору хозяин «Красного яра», предприниматель Виктор Барешко.

Сейчас в охотничьих угодьях проживает более 70 пятнистых оленей, 50 косуль, 50 кабанов, 30 маралов и 10 лосей. Кроме того, есть два бизона, но охота на них запрещена.

«Наш туристический комплекс располагает всеми условиями для семейного досуга и отдыха, а также приема иностранных и российских туристов. В августе к нам приедут две группы иностранных охотников – пять человек из Германии и четверо – из Испании», – отметил Барешко.

Справка:

В Тюменской области функционируют пять охотничьих угодий, готовых принять туристов. Охота ведется на кабана, медведя, косулю, лося. В зимнее время проводится царская охота на лошадях с русскими гончими.