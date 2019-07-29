​В Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ

Тюменская область принимает участие в национальном проекте «Здравоохранение», направленном на снижение смертности от новообразований. Планируется, что к 2024 году показатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, будет снижен до 132 случаев на 100 тыс. населения.

«Участвуя в региональном проекте, мы выполняем важную миссию по укреплению общественного здоровья. Ведь, как известно, чем раньше заметишь проблему со здоровьем, тем проще ее решать», – отметил главный врач консультационно-диагностического центра «Эндос» Дмитрий Бутов.

За половину 2019 года в центре было проведено почти десять тысяч эндоскопических исследований и свыше 1 тысячи КТ легких. Было выявлено 150 случаев злокачественных новообразований, при этом 9 процентов из них – предраковые состояния.

«По последним данным регистра в Тюменской области, за четыре месяца 2019 года через скрининговые исследования прошли более 105 тыс. человек. Благодаря чему выявлено 206 случаев злокачественных новообразований и более тысячи случаев фоновых предраковых заболеваний», – заявили в пресс-службе Тюменской области, ссылаясь на данные департамента здравоохранения Тюменской области.