В Сибири бушуют крупные лесные пожары, дым от которых накрыл полстраны. А что в Югре?

Площадь лесных пожаров Сибири превышает три миллиона гектаров – это по размерам как Бельгия или Крым. Дым прошел над территорией всей Тюменской области (над Югрой уже развеялся), распространился по Уралу, добрался даже до Казахстана. Редакция СИА-ПРЕСС обратилась в пресс-службу МЧС Югры, чтобы выяснить, как обстоит ситуация с пожарами в нашем округе.

Что горит сегодня? Чем тушат?

В течение последних суток, с 28 по 29 июля, в Югре зафиксировано десять лесных пожаров. Меньше чем за 24 часа силами 175 человек удалось потушили восемь из них. На утро 29 июля горят два леса, причем один пожар уже локализован (то есть распространение огня остановлено).

Горят не деревья, а лесная подстилка: трава, опавшие листья, мох. Это самый распространенный вид пожаров в лесах, при котором не требуется авиатехника. Наземная техника используется там, где это возможно – в некоторых местах рельеф, густой лес или реки с болотами просто не дают проехать машинам.

Это много или мало?

Статистика говорит, что этот год оказался благоприятным для Югры с точки зрения лесных пожаров. С начала года зафиксированы 170 возгораний на 3,5 тысячах гектаров леса. Это меньше, чем в прошлые года: в 2018 году было 180 пожаров на почти четырех тысячах гектаров, а в 2017 году – 312 пожаров на 27 тысячах гектаров, причем даже эти цифры представители МЧС не называют критичными.

Как находят пожары?

В распоряжении округа есть авиатехника: легкие самолеты и вертолеты. В зависимости от класса пожароопасности регулируется количество их вылетов.

У пилотов есть свои маршруты, с высоты они отмечают дым и возгорания, в штабе наносят пометки на карту. Затем приходят данные со спутников – термоточки с повышенной температурой. Информация от пилотов и со спутников сверяется, если есть неточности, тогда пилоты вылетают повторно.

Только за сутки с 28 по 29 июля пилоты налетали суммарно 53 часа в поисках пожаров и задымлений. В пресс-службе МЧС Югры также отметили, что люди всегда находятся в готовности, все угрозы отслеживаются.

Сейчас в Югре установлены классы пожароопасности от одного до трех по уровню масштаба и сложно (всего их пять).