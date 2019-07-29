В Югре женщина, задолжавшая алиментов на 400 тысяч рублей, бросила пить, и ей вернули родительские права

В Югре в городе Советский женщине, которую ранее лишили родительских прав за пьянство, вернули возможность воспитывать своего сына. Это произошло после того, как она решила свои проблемы с алкоголем и устроилась на работу продавцом-консультантом. Благодаря этому суд удовлетворил ее иск с просьбой вернуть ей родительские права. Однако к этому моменту у нее накопился большой долг по алиментам – более 400 тысяч рублей.

«Она достаточно долго шла к этому – ее лишили прав в 2012 году из-за проблем с алкоголем. За семь лет долг по алиментам накопился приличный. Сейчас он уже меньше, из ее текущей зарплаты высчитываются деньги в пользу сына. Свои проблемы она решила, иначе бы суд просто не удовлетворил ее просьбу», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в службе судебных приставов по Югре.

За семь лет женщина успела получить уголовное обвинение о неуплате алиментов, шесть месяцев провести на исправительных работах и отбыть административное наказание 120 часов в городском центре услуг.