​Ко дню ВМФ России в Нижневартовске организованы военно-спортивные мероприятия

Союз морских пехотинцев и спецназа организовал и провел Военно-спортивное мероприятие для детей, приуроченное к дню ВМФ России. В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки от 6 лет. Они прошли этапы физической, огневой и тактической подготовки, метали гранаты, соревновались в оказании медпомощи и ориентировании на местности. Также каждый желающий смог проехать на квадрацикле. Все ребята были награждены дипломами и памятными значками.

Союз морских пехотинцев и спецназа ВМФ ХМАО поблагодарил Депутата Думы Югры от Нижневартовска Сергея Великого за регулярную помощь и содействие их организации. Прошедшие накануне соревнования организованы на средства депутата.

- Мы сотрудничаем с Союзом морских пехотинцев и спецназа ВМФ ХМАО практически со дня его основания в 2015 году. Рад отметить, что военно-патриотическое воспитание молодежи - в надежных руках, - отметил Депутат Думы Югры Сергей Великий. - Говорю спасибо за воспитание нашей молодежи. Они взяли на себя трудную и почетную обязанность.