16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1271   EUR  70,3110  

​Ко дню ВМФ России в Нижневартовске организованы военно-спортивные мероприятия

Союз морских пехотинцев и спецназа организовал и провел Военно-спортивное мероприятие для детей, приуроченное к дню ВМФ России. В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки от 6 лет. Они прошли этапы физической, огневой и тактической подготовки, метали гранаты, соревновались в оказании медпомощи и ориентировании на местности. Также каждый желающий смог проехать на квадрацикле. Все ребята были награждены дипломами и памятными значками.

Союз морских пехотинцев и спецназа ВМФ ХМАО поблагодарил Депутата Думы Югры от Нижневартовска Сергея Великого за регулярную помощь и содействие их организации. Прошедшие накануне соревнования организованы на средства депутата.

- Мы сотрудничаем с Союзом морских пехотинцев и спецназа ВМФ ХМАО практически со дня его основания в 2015 году. Рад отметить, что военно-патриотическое воспитание молодежи - в надежных руках, - отметил Депутат Думы Югры Сергей Великий. - Говорю спасибо за воспитание нашей молодежи. Они взяли на себя трудную и почетную обязанность.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:39, просмотров: 84, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Любовь» к своему народу

​«Любовь» к своему народу
Из-за чего люди решились выйти на улицу? Просто так из-за хорошей жизни? Может быть потому что их ни во что не ставят, заявляя им же о том, что в базе данных они числятся как умершие?
Сергей Большов, корреспондент siapress.ru 28 июля в 21:04
680 1
​Сургут за неделю. Когда дым рассеялся

​Сургут за неделю. Когда дым рассеялся
Остались недовольные дольщики, рекламные конструкции, дело Попова и «Вардавар»
Олег Владимиров 28 июля в 19:39
627 2
​Что делать, если банк забирает ипотечную квартиру, и это неизбежно?

​Что делать, если банк забирает ипотечную квартиру, и это неизбежно?

Банк представляет в суд отчет об определении рыночной стоимости квартиры, к которому следует отнестись внимательно
Оксана Рудик, адвокат 28 июля в 11:44
783 4
Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА

Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА
Илья Низовских 26 июля в 17:10
1182 1
Олег Владимиров

​Сургут забористый
У нас априори концепция такая: если чего от человека не оградить, он непременно залезет, сломает, испортит и всячески нарушит. Больше заборчиков – больше порядка
Олег Владимиров 26 июля в 15:29
962 2
Хозяйский подход

Хозяйский подход
Наша северная природа приучила нас к бережливости. Однако хорошо не только сохранять, но и приумножать
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 июля в 15:00
904 7
«Наша судьба зависит от чьего-то решения — когда бизнес поделит лакомые кусочки между собой»

«Наша судьба зависит от чьего-то решения — когда бизнес поделит лакомые кусочки между собой»
​Сургутские дольщики недовольны итогами встречи с застройщиками, банками и губернатором Югры
Анастасия Якупова 25 июля в 18:11
1215 12
Когда уберут не подключенные к сети опоры ЛЭП на Бажова-Бахилова? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Когда уберут не подключенные к сети опоры ЛЭП на Бажова-Бахилова? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Илья Низовских 25 июля в 18:02
788 2
Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?

Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?
А также что делать, если вы опоздали на самолет или ваш вылет отменили
Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 25 июля в 16:25
634 0
Наджа-Лига здорового футбола 5х5

Наджа-Лига здорового футбола 5х5
В Сургуте проходит большой футбольный турнир для любительских и корпоративных команд
Анна Калугина 25 июля в 15:45
461 0
​Закон и порядок, выпуск 3. Что будет с нашими парковками

​Закон и порядок, выпуск 3. Что будет с нашими парковками
Не всякий даже опытный водитель захочет сунуться в зауженное пространство, тем более за деньги. Он лучше покрутится и встанет с нарушением, но свободно.
Олег Владимиров 25 июля в 13:10
493 3
​Почему бы учителям в Сургуте не создать реальный профсоюз?

​Почему бы учителям в Сургуте не создать реальный профсоюз?
Если прикинуть, то в Сургуте зарплата учителя на сегодняшний день за норму часов может составлять минимум 1,5 тысячи долларов
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 25 июля в 12:31
624 19
​В России уменьшается упаковка продуктов, а цена не падает. Делают ли подобное производители из Югры?

​В России уменьшается упаковка продуктов, а цена не падает. Делают ли подобное производители из Югры?
Анастасия Якупова 25 июля в 08:50
526 1
В России ликвидируют множество садово-огороднических товариществ. Разбираемся, кто из сургутских дачников в зоне риска

В России ликвидируют множество садово-огороднических товариществ. Разбираемся, кто из сургутских дачников в зоне риска
Артем Мазнев 24 июля в 20:30
1042 1
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений в России. Что это значит для Югры? Новые месторождения открывать не будут?

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений в России. Что это значит для Югры? Новые месторождения открывать не будут?
Артем Мазнев 24 июля в 15:26
769 0
В Сургуте прошел рейд по контролю ремонта дорог города

В Сургуте прошел рейд по контролю ремонта дорог города

В ходе проверки были высказаны замечания, которые строители должны устранить
В.С.Гончаров, член рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог 24 июля в 11:37
768 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика