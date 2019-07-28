​Счетная палата: потери россиян от накопительной пенсии превысили 100 млрд рублей

Россияне, вложившие деньги в накопительную пенсию, суммарно потеряли доход в размере 108 млрд рублей. Об этом сообщает в своем докладе Счетная палата России. В среднем каждый гражданин нашей страны, вложивший деньги в накопительную пенсию, может потерять около 500 тысяч рублей.

Счетная палата отметила другие проблемы российской пенсионной системы: она непонятна для граждан, а реформы и решения государства не вызывают у людей доверие.

Также страховая пенсия с ее индивидуальными пенсионными баллами не стимулирует людей работать: даже высокая зарплата не даст значительного увеличения пенсии из-за ограничений облагаемой базы.

По мнению аудитора счетной палаты России Светланы Орловы, способы решить проблемы пенсионной системы: создать гарантию достойного уровня пенсий и совершенствование тарифной политики.