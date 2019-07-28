​Эксперт: разрыв между зарплатами самых богатых и бедных в России сократился в три раза за 19 лет

В России за последние 19 лет значительно сократился разрыв между зарплатами самых богатых и бедных сотрудников предприятий. Если в начале нулевых средняя зарплата самых богатых работников в 34 раза превосходила зарплату самых бедных, то сейчас эта разница уменьшилась до 13 раз. С таким заявлением выступила заведующая лаборатории количественных методов исследования развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова.

По информации эксперта, за последние годы в России уменьшилось число работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. Кроме того, на ситуации сказывается рост промышленного производства в стране.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что она сохранится и дальше», —заявила Елена Егорова.

Специалист также подметила, что благодаря повышению конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов в ближайшие годы может произойти рост заработной платы.

Если говорить о разрыве не в зарплатах, а имуществе россиян, то в России наблюдается один из самых высоких уровней неравенства в мире. Так, одному проценту богатейших граждан нашей страны принадлежит 71 процентов всех активов физических лиц (по данным Global Wealth Report за 2015 год). Для сравнения: в среднем по миру этот показатель равен 46 процентам, в Африке он составляет 44 процента, в США – 37 процентов, в Китае и Европе – 32 процента и в Японии 17 процентов.