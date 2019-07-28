В Югре пройдут соревнования лыжроллеров

В Ханты-Мансийске с 22 по 25 августа пройдёт этап Кубка мира по гонкам на лыжроллерах.

Трасса для масс-старта начнётся недалеко от центральной площади города, протянется мимо Галереи-мастерского художника Геннадия Райшева в сторону Музея геологии, нефти и газа, пройдёт мимо парка им. Бориса Лосева и вернётся к месту старта.

Маршрут связан с пожеланием Международной федерации лыжного спорта провести гонку не на равнинном участке, а на рельефном.

Всего в программу соревнований войдут три дисциплины: индивидуальная гонка, спринт 200 метров и масс-старт.

На 24 июля поступили заявки уже от шести команд — Италии, Латвии, Норвегии, России, Словакии и Швеции.