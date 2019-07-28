​В России могут разрешить голосовать с 16 лет

Член конституционного комитета Совета федерации Елена Афанасьева выступила с предложением разрешить россиянам принимать участие в выборах с 16 лет. По ее словам, в этом случае юный россиянин «сможет почувствовать себя гражданином, чей голос будет услышан».

Сенатор также добавила, что в 16 лет еще рано быть кандидатом на выборах, однако в этом возрасте вполне было бы возможно становиться наблюдателем.

«В 16 лет молодой человек уже два года является обладателем паспорта, а также в ряде случаев может вступить в брак», — заявила Елена Афанасьева

Сейчас в России правом выбирать обладают только совершеннолетние граждане, то есть достигшие 18 лет.