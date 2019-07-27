​В Москве задержаны более 600 участников акции в центре города

Сегодня, 27 июня, в Москве у здания мэрии на Тверской улице проходит акция за свободные выборы. По данным столичного управления МВД, в ней приняли участие 3500 человек. В это число вошли «около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», заявила полиция.

Акция не была согласована городскими властями.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве задержан 638 человек.

По официальной информации, которую ранее сообщало МВД, было задержано 295 участников акции.