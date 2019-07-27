​Россия официально приглашена на Олимпиаду-2020

Международного олимпийского комитета (МОК) официально пригласил Олимпийский комитет России (ОКР) на Игры 2020 года, которые пройдет в Токио. Информация об этом опубликована на сайте ОКР.

«Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», – отмечает пресс-служба ОКР.

Напомним, что перед Олимпиадой 2018 года ОКР был дисквалифицирован из-за расследования о допинге в российском спорте. Однако представители России все равно выступили на Играх в Пхенчхане, но под нейтральным флагом.