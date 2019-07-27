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​Главные законы, принятые Госдумой в весеннюю сессию

Госдума за весеннюю сессию приняла 325 новых законов. Вот самые важные из них:

Паллиативная помощь

Закон подразумевает, что неизлечимо больные люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую.

Защита соцвыплат от взысканий

Закон гарантирует неприкосновенность соцвыплат. Судебные приставы не смогут взыскать маткапитал, пенсии по потере кормильца или выплаты пострадавшим от ЧС и другие.

Ипотечные каникулы

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут защищены от потери жилья. Им будут доступны ипотечные каникулы – таким образом они смогут воспользоваться перерывом в выплате ипотеки на срок до полугода.

Перерасчет пенсий

Сумму доходов пенсионеров будут доводить до прожиточного минимума, а затем индексировать.

Допуск родственников в реанимацию

Закон дает право родственникам пациента посещать его в палатах интенсивной терапии.

Новые правила для хостелов

С 1 октября 2019 года хостелам будет запрещено работать в жилых домах. Также они будут обязаны оснастить свое помещение шумоизоляцией и противопожарным оборудованием.

Инвалидам облегчили получение господдержки

По новым правилам инвалидам больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой.

Коллекторам запретили собирать долги по ЖКХ

Госдума запретила передавать кредитным организациям или коллекторам права взимать просроченную задолженность за услуги ЖКХ.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 299, комментариев: 0


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