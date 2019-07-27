В Сургутском районе появится искусственный водоем

В поселке Федоровский Сургутского района на месте пустыря местные власти сделают искусственный водоем. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время своей рабочей поездки в поселение.

Речь идет о полноценном парке с дорожками, скамейками и водоемом. Сквер расположится в самом центре поселка.

«Федоровский — одно из тех поселений, которое нас никогда не подводит. Они активно осваивают деньги, у них всегда есть интересные проекты. Очень понравился проект по благоустройству центра поселка. Администрация будет поддерживать строительство такого необычного сквера, тем более что здесь обустроят первый в районе искусственный водоем», — сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.