Медведи попрошайничают у водителей в Октябрьском районе

Югорчане встречают медведей и медвежат на дорогах региона. По сообщениям из социальных сетей, последний случай зафиксирован в Октябрьском районе сегодня утром, 26 июля. Три медвежонка клянчили еду у остановившегося на обочине грузовика.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в департамент недропользования и природных ресурсов Югры, с начала этого лета в области зафиксированы не менее 49 случаев встречи людей с медведями. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что последний случай был в мае, когда по Ханты-Мансийску гулял медведь.

Департамент предупреждает, что даже медвежата опасны для людей – они редко гуляют далеко от медведицы.

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