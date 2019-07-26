​В Тюменской области реализуют региональный проект «Информационная инфраструктура»

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич и руководители федеральных проектов подписали соглашения о реализации региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В связи с этим планируют организовать реализацию региональных проектов и осуществление мониторинга их работы.

Основная задача проекта «Информационная инфраструктура» — обеспечение доступом в интернет всех социально значимых объектов, среди которых поликлиники, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации.

Отметим, что вопрос цифровизации касается все страны. В интервью СИА-ПРЕСС ректор СурГПУ Владислав Засыпкин заявил, что в Сургуте ведется активная работа в данном вопросе. «В июне в университете при участии российской академии образования прошел большой круглый стол по проблемам цифровизации образования. К нам приезжали академики, которые обсуждали эту острую тему. Для современного образования были даны рекомендации, которые будут рассмотрены и исполнены», — отметил ректор.