Югорские управленцы обучаются в школе Сколково

В Югре проходит образовательный проект Московской школ Сколково «Подготовка региональной команды реализации проектов развития Ханты-Мансийского автономного округа». Участники проекта из разных городов региона за несколько месяцев должны разработать готовые концепции развития Югры по разным направлениям. Первый этап прошел в июле на базе кампуса Московской бизнес-школы Сколково. Своими впечатлениями от обучения с корреспондентом СИА-ПРЕСС поделился сургутский урбанист и общественник Сергей Зверьков.

«Программа только началась, поэтому о ее итогах говорить рано. Завершится она должна в декабре, когда мы представим готовые проекты развития округа по своим направлениям. Моим проектом станет креативная экономика в регионе», – отметил Сергей Зверьков.

Свои проекты участники представят федеральным и региональным экспертам, в том числе губернатору Югры Наталье Комаровой. Следующий этап обучения стартует уже в августе.