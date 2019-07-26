Тюменская область будет сотрудничать с Белоруссией для развития туризма

Правительство Тюменской области будет развивать туризм совместно с Белоруссией. Об этом стало известно по итогам работы VI-го форума регионов России и Белоруссии, который прошел в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение было подписано между белорусским национальным агентством по туризму и агентством туризма и продвижения Тюменской области. В последнем корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что сейчас соглашение находится у белорусской стороны.

«После того, как они его посмотрят, мы начнем разрабатывать совместную стратегию развития туризма. Сейчас пока ничего определенного сказать нельзя, работа еще только началась. Примерно через месяц мы уже представим план конкретных действий», – объяснили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.