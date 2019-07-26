​Большая и счастливая семья клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Как и в семейных отношениях, так и в бизнесе ценятся долгосрочные отношения, которые можно лишь построить на доверии и в случае с ювелирными украшениями доверие нельзя получить дважды, так как они приобретаются для того, чтобы рассказать о самых светлых чувствах.

Ювелирные изделия «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вот уже 25 лет завоевывают сердца клиентов.

Что стоит за доверием клиентов к бренду ЭПЛ и создаваемых специалистами украшениями?

Покупая ювелирные украшения, мы хотим получить удовольствие от всего процесса, погружаясь в выбор, получая профессиональное обслуживание, наслаждаясь дизайном салона, при этом, будучи полностью уверенным в качестве изделий, которые гарантированы компанией.

Именно это ценят и получают клиенты компании, вновь и вновь возвращаясь за ювелирными украшениями, созданными дарить счастье.

В этом году компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» исполняется 25 лет со дня основания и специалисты производства на юбилей компании подготовили подарок для своих любимых клиентов.

Им стала дополнительная гарантия подлинности, получившая название — Код ЭПЛ.

На каждое изделие наносится уникальный защитный код, благодаря которому на официальном сайте компании можно получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» позаботилась обо всем, чтобы клиенты компании наслаждались ювелирными украшениями компании и теми эмоциями, которые они дарят.

Посетите ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

Также на официальном сайте компании вас ждут удивительные украшения.

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