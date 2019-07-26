​В Урае услуги расчетно-информационного центра теперь доступны в офисе Сбербанка

Сбербанк и расчетно-информационный центр ООО «ТД «ПиП» открыли Центр обслуживания населения. Он находится по адресу Микрорайон 2, д. 89а в филиале банка.

Теперь у жителей Урая появилась дополнительная возможность получить консультации по работе ресурсоснабжающих и управляющих компаний города, задать вопросы, касающиеся подачи показаний приборов учета, получения выписок и справок от УК и т.д.

«Центр работает с 15 июля, уже можно сделать вывод, что интерес у населения к такой форме обслуживания есть. Планируется, что здесь будут принимать до 100 человек в день. Благодаря появлению таких центров югорчане экономят время: в одном месте клиент может получить консультацию по жилищно-коммунальным услугам и провести оплату ЖКХ любым удобным для него способом», — прокомментировал заместитель управляющего Ханты-Мансийский отделением Сбербанка Сергей Баев.