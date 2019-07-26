​В Урае услуги расчетно-информационного центра теперь доступны в офисе Сбербанка

Сбербанк и расчетно-информационный центр ООО «ТД «ПиП» открыли Центр обслуживания населения. Он находится по адресу Микрорайон 2, д. 89а в филиале банка.
Теперь у жителей Урая появилась дополнительная возможность получить консультации по работе ресурсоснабжающих и управляющих компаний города, задать вопросы, касающиеся подачи показаний приборов учета, получения выписок и справок от УК и т.д.
«Центр работает с 15 июля, уже можно сделать вывод, что интерес у населения к такой форме обслуживания есть. Планируется, что здесь будут принимать до 100 человек в день. Благодаря появлению таких центров югорчане экономят время: в одном месте клиент может получить консультацию по жилищно-коммунальным услугам и провести оплату ЖКХ любым удобным для него способом», — прокомментировал заместитель управляющего Ханты-Мансийский отделением Сбербанка Сергей Баев.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.