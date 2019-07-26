​В Тюмени при строительстве дорог используют продукцию местного производителя

В 2019 году в Тюмени при строительстве дорог используется продукция местного производителя – поставщиком стала компания «СибСтрой-Экология». Ранее она получала региональную поддержку от правительства.

По словам главного инженера ДРСУ-2 АО «ТОДЭП» Вадима Колесника, современным материалом укутывают перфорированные трубопроводы, которые прокладывают для отвода и понижения уровня грунтовых вод от насыпи.

«Вдоль дорожного полотна, чтобы предотвратить разрушение, мы сооружаем бетонные короба, туда помещаем дренажную систему – трубу с отверстиями, обернутую в нетканый геотекстиль. Он, в свою очередь, выступает фильтром – не пропускает грязь и песок при подтоплении водами. В результате трубопровод не забивается, хорошо отводит воду. Срок эксплуатации системы значительно увеличивается, следовательно, и дороги тоже», – заявил подрядчик.

Специалисты отмечают, что ранее, при использовании геосинтетических материалов, их закупали в других регионах, а местная продукция превосходит аналоги и по цене, и по качеству.

«В 2012-2013 году мы получили государственную поддержку в размере 7,4 млн рублей в виде субсидии на оборудование для производства геосинтетического композитного материала. Такая поддержка позволила снизить себестоимость и увеличить объемы выпускаемой продукции», – рассказал генеральный директор компании «СибСтрой-Экология» Рустам Утешев.