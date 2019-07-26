Уровень безработицы в Югре в два раза ниже, чем по России

Уровень безработицы в Ханты-Мансийском автономном округе в два раза ниже, чем по стране. Об этом сообщил заместитель директора окружного департамента труда и занятости населения Алексей Мокринский на заседании комиссии по вопросам развития экономики и социальной стабильности, прошедшего вчера, 25 июля.

Общее число безработных в Ханты-Мансийской АО составляет 3921 человек – это 0,4 процента от населения Югры. Это один из самых низких показателей в Уральском Федеральном округе и в стране в целом.

С начала года создано 16 280 новых рабочих мест, в то время как работодатели заявляют о потребности в 16 878 работниках.