​В Тюменской области хотят снизить уровень неофициальной занятости 

В Тюменской области хотят создать систему мер для снижения неофициального трудоустройства. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор на межведомственном совещании, на котором обсуждалось состояние исполнения закона в трудовой сфере. На мероприятии также присутствовал заместитель генерального прокурора страны Юрий Гулягин.

Для этого было заключено региональное трехстороннее соглашение между правительством Тюменской области, сторонами социального партнерства, профсоюзами. Губернатор отметил, что эти меры приняты для гарантии соблюдения трудовых прав работников и своевременной оплаты труда.

Сотрудники службы занятости каждую неделю направляют в прокуратуру информацию о количестве уволенных и частично занятых работников, а также данные мониторинга вакансий в Тюменской области, а профсоюзы ведут общественный контроль оплаты труда. Таким образом анализируется уровень заработной платы, статистика ее выплат и общее состояние трудового рынка.

Также заместитель директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Ольга Филипенко отметила, что создаются специальные рабочие места для социально незащищенных граждан: «Реализуются дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости населения, предусматривающие трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы».