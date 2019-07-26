В Югре упростилась ежегодная регистрация пенсионеров

Ежегодная регистрация пенсионеров Югры была упрощена. Об этом сообщили на сайте Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в пятницу, 26 июля.

Югорские пенсионеры теперь могут пройти регистрацию как на сайте фонда, так и в местном отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова отметила, что хоть прохождение регистрации по интернету занимает несколько минут, в фонде понимают, что не все пенсионеры эффективно пользуются компьютером: «Пенсионерам наши сервисы в интернете менее понятны, а значит, менее доступны. Именно поэтому, полагаю, наши пенсионеры оценят новую возможность – проходить ежегодную регистрацию в МФЦ».

Процедуру уже проводят МФЦ десяти муниципалитетов Югры: Лангепаса, Нижневартовска, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Список всех населенных пунктов, участвующих в программе перерегистрации, можно найти на сайте фонда.

Отметим, что дополнительную пенсию в Югре получает около 200 тысяч югорчан.