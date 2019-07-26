В Тюменской области усилят контроль безопасности детских лагерей

Александр Моор провел совещание о работе детских загородных лагерей вместе с заместителем губернатора, директором областного департамента социального развития Ольгой Кузнечевских и президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Ларисой Шиловой.

По результатам встречи, глава региона поручил усилить контроль всех ответственных лиц, а также при необходимости провести беседы с сотрудниками оздоровительных организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

«По инициативе ассоциации уже с 25 июля, с участием специалистов Главного управления МЧС России по Тюменской области начнутся первые дополнительные профилактические выезды в детские лагеря»,— заявила Лариса Шилова.

На территории Тюменской области сейчас работают 649 детских оздоровительных организаций. За первую половину лета в детских лагерях отдохнуло около 103 тысяч детей.

«Перед открытием каждый лагерь проверяет межведомственная комиссия, в составе которой находятся и специалисты МЧС. Работниками лагеря осуществляются ежедневные отчеты о количестве детей в единую диспетчерскую службу»,— рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры.