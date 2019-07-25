В Югре природные пожары охватили 52 гектара земли

В Югре на данный момент зарегистрировано семь природных пожаров, общей площадью в 52 гектара. Два из них уже локализованы. Район возгорания находится более чем за 50 километров от ближайших населенных пунктов.

«Большинство очагов возгорания обнаруживается авианаблюдением. Облеты проходят по определенным маршрутам четыре раза в день. Всего в ликвидации пожаров участвуют около 50 сотрудников», — рассказали СИА-ПРЕСС в МЧС по Югре

Как отмечают в министерстве, большинство пожаров тушат ночью, когда опускается температура воздуха, падает скорость ветра, а также появляется роса.