В Югре природные пожары охватили 52 гектара земли

В Югре на данный
момент зарегистрировано семь природных пожаров, общей площадью в 52 гектара. Два
из них уже локализованы. Район возгорания находится более чем за
«Большинство очагов возгорания обнаруживается авианаблюдением. Облеты проходят по определенным маршрутам четыре раза в день. Всего в ликвидации пожаров участвуют около 50 сотрудников», — рассказали СИА-ПРЕСС в МЧС по Югре
Как отмечают в министерстве, большинство пожаров тушат ночью, когда опускается температура воздуха, падает скорость ветра, а также появляется роса.
Как вывозят мусор в Сургуте? Начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Тихомиров // ONLINE 26 июля в 11.00