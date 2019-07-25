​Принципы и миссия компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирный бизнес дарит нам счастье проявления внимания, любви и заботы о тех, кто так дорог нашему сердцу.

Ювелирам и огранщикам «ЭПЛ. Якутские бриллианты» удалось покорить сердца миллионов людей, создавая уникальные творения ювелирного искусства. Это позволило компании шагнуть не только далеко за пределы родного региона, но и за пределы России, открыв свои розничные сети в США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии.

«Все гениально и просто» — гласит старая русская пословица, но именно простота и принципы стали причиной успеха ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Оплата по результату, честный карьерный рост, неизменное качество, цена без посредников и нерушимость данных гарантий стали тем фундаментом, на котором зиждется успех бренда ЭПЛ.

Преданность сотрудников, работа на совесть, следование и глубинное понимание миссии компании: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли! И в этом Мире стало больше счастья!», стали тем секретом успеха, который позволяет компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» расширять географию присутствия бренда, делая ювелирные украшения от ЭПЛ доступными все большему количеству людей на Земле.

Присоединяйтесь к клиентам компании и станьте частью большой и счастливой семьи клиентов ЭПЛ, которые позволяют своим выбором продолжать специалистам компании создавать символы любви, покоряя Мир шедеврами ювелирного искусства.

Посетите ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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