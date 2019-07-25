​Россияне не хотят морально отвечать за действия власти. Что это значит?

Более половины россиян не хотят нести моральную ответственность за действия власти. Такие данные опубликовал «Левада-центр». Число людей, выбирающих такой вариант ответа, в течение одиннадцати лет выросло с 50 до 60 процентов. За то же время на 22 процента (до 54%) выросло количество людей, не считающих, что россияне должны отвечать за происходящие в стране события.

В то же время у опрошенных выросло чувство личной ответственности за предприятие, на котором они работают (с 18 до 30 процентов), за благополучие своей семьи и будущее детей (с 79 до 88 процентов), а также за «политику своей страны в прошлом» (с 7 до 12 процентов).

Социолог, старший научный сотрудник РАНХиГС, доцент кафедры психологии РГУ имени Косыгина Анастасия Никольская в разговоре с СИА-ПРЕСС позитивно оценила результаты исследования «Левады».

«Бросается в глаза то, что все меньше людей выбирают ответ «затрудняюсь ответить», то есть россияне действительно задумываются о таких вещах, как ответственность за действия власти и за свою жизнь, – рассказывает эксперт. – Я думаю, что снижение желания нести ответственность за действия власти и за то, что она делает в стране, объясняется сильным закручиванием гаек со стороны государства и невозможности граждан на него повлиять. Люди думают: нам закрутили гайки, мы вышли на митинг, нам дали по голове, мы не хотим такие выборы, как сейчас идут в Мосгордуму, вышли на митинг, нам снова дают по голове. И в этом смысле нести ответственность за происходящее действительно трудно – ведь наверху людей не слышат, и они ни на что не могут повлиять

Но самое важное – что россияне действительно задумываются обо всем этом. Это очень позитивные изменения».

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