​Пять человек претендуют на кресло депутата думы Югры от Когалыма. Эксперты считают, что исход выборов предрешен

Пять человек претендует на кресло депутата думы Югры от Когалыма, это единоросс и ставленник «Лукойла» Андрей Ковальский, коммунист Жалауддин Абдуразаков, справедливоросс Инна Абдурахманова, либерал-демократ Максим Егоров и самвыдвиженец Мурад Гасанов. Список приводит «РБК-Тюмень». Кто из этих людей представит Когалым в региональной думе, выяснится в единый день голосования 8 сентября.

Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты-политологи считают, что в Когалыме, который давно является вотчиной «Лукойла», неприлично высокие шансы на победу имеет выходец нефтекомпании Андрей Ковальский.

«Единственным политическим событием, произошедшим на территории «Лукойла» и не согласованным с руководством компании, была победа справедливороссов под руководством Андрея Филатова на выборах депутатов Лангепаса. Но это было исключением из правил, – рассказывает в разговоре с СИА-ПРЕСС руководитель фонда «Региональная политика» Павел Манченко. – Все города, входящие в зону влияния «Лукойла», являются вертикально-интергированными анклавами компании, и результаты выборов на них определены заранее. Любые внешние проявления политической конкуренции в этом случае окажутся скорее необходимой демонстрацией демократичности проходящих выборов, но не более того. К сожалению, довыборы депутата по Когалыму определены».

Решение о назначении довыборов в думу Югры от Когалыма было принято после того, как депутат по этому избирательному округу, гендиректор «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров в апреле 2019 года перешел на работу в центральный офис компании в ранге вице-президента, поэтому ему пришлось оставить парламентскую карьеру в регионе.