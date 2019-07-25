В Югре за один день мошенникам перевели более одного миллиона рублей

За минувшие сутки югорчане перевели мошенникам свыше одного миллиона рублей. Потерпевшими стали жители из Нягани, Сургута, Мегиона, Нижневартовска, Сургутского, Советского, Октябрьского районов.

«Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств либо совершить возврат ранее списанных денежных средств. Подвергались действиям мошенников югорчане и в социальных сетях, на бесплатных сайтах объявлений», — отмечают в УМВД России по Югре

К примеру, в Мегионе потерпевший перевел неизвестному 448900 рублей. Он представился сотрудником банка и предложил перевести денежные средства во временную ячейку.

«По факту совершенных преступлений, возбуждено десять уголовных дел. На данный момент сотрудниками проводятся розыскные мероприятия», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД по Югре.