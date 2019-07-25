​Россиянам сделают скидку на капремонт и налог на имущество за оформление жилищной страховки

Россияне смогут получить льготы на взносы за капремонт и налог на имущество в том случае, если застрахуют свое жилье. Такую инициативу в настоящий момент обсуждают в федеральном правительстве, сообщает «КоммерсантЪ». По данным издания, идея таким образом стимулировать страхование недвижимости среди граждан принадлежит Министерству финансов. Однако конкретные скидки и льготы будут продумывать в каждом регионе отдельно.

При этом чиновники придумали и меры «негативной» стимуляции: они предлагают, чтобы в случае разрушения незастрахованного жилища из-за чрезвычайной ситуации государство давала пострадавшим новое жилье без права приватизации «в течение определенного срока».

По мнению доцента кафедры финансового менеджмента Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Дмитрия Тихонова эта инициатива на первый взгляд смотрится позитивно. «Это повысит внимание к своему активу, позволит получить выплату в случае, если с активом что-то случится, и в целом улучшит страховую культуру в стране. Это хорошо, – рассказал эксперт в разговоре с СИА-ПРЕСС. – Но для конечной оценки этой инициативы нужно видеть детали, которые будут зависеть от ее проработки в законодательном виде. На этом этапе в России обычно бывают проблемы».

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