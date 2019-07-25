Быть в форуме

Члены Молодёжного парламента при Думе Сургутского района и представители районной Думы приняли участие в заседании координационного совета по молодёжной политике

Заседание под председательством замглавы Сургутского района Татьяны Османкиной состоялось в минувший вторник. С докладом о форумной кампании, которая проходит в районе, выступила секретарь Молодёжного парламента Елена Солодкова. Она рассказала о форумах, которые уже прошли на территории муниципального образования, и о тех, что состоятся этой осенью. Так, например, в ноябре в Русскинской планируется проведение Молодёжного межэтнического форума. В том же месяце пройдет районный форум «Гражданский полигон», организатором которого, в частности, выступят районный Молодёжный парламент и Советы молодёжи в поселениях.

Кстати, ещё не поздно подать заявки на участие в некоторых сменах общероссийских форумов. Например, форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» (https://myrosmol.ru/measures/view/24407), Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов" – 2019 (https://myrosmol.ru/measures/view/23853) или Молодежном форуме южного федерального округа «Ростов» (https://myrosmol.ru/measures/view/11581).

Дума Сургутского района советует молодым людям от 18 до 30 лет активнее участвовать в различных форумах. Кроме уникального опыта, обучения и интересного общения, участие в форумах – это еще и возможность получить грантовую поддержку собственного проекта.