В Тюмени внедряют новые льготы для бизнеса. В Сургуте — пока нет

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать региональный законопроект, который бы помогал в предоставлении льгот для будущих инвесторов. Суть в том, что будущие инвесторы — резиденты индустриальных парков или других индустриальных площадок, будут внесены в единый реестр, попадание в который даст им право на определенные налоговые льготы.

«На сегодняшний день резиденты индустриальных парков, которые реализовали проект и ввели в эксплуатацию производство, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17 процентов (вместо 20), а также действует льготная ставка по налогу на имущество. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10 процентов», – сообщил Александр Моор на площадке индустриального парка «Боровский» после открытия производства одного из резидентов парка – фабрики «Окейч».

СИА-ПРЕСС связался с департаментом финансов администрации Сургута, где нам сообщили, что в Сургуте подобная практика пока не планируется. Льготы существуют, но они были предоставлены не инвесторам, а самим индустриальным паркам. Соответствующее решение было вынесено депутатами городской думы.