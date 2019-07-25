​В Югре молодая пара застряла на острове вместе с пробитой лодкой

Накануне в зональный поисково-спасательный отряд по Сургутскому району поступило сообщение о том, что молодые люди не могут выбраться с острова в районе протока Кривуля.

Как позже выяснилось, лодка, на которой югорчане путешествовали по протоке, оказалась повреждена. Молодым людям удалось спастись из воды, однако они очутились на острове и не смогли преодолеть водную преграду.

«Звонок поступил в районе трех часов утра. Спасатели переправили пострадавших с острова на берег около поселка Белый яр, где после этого передали сотрудникам правоохранительных органов. Медицинская помощь молодой паре не понадобилась», — рассказали СИА-ПРЕСС представители поисково-спасательного отряда.