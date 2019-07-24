Ювелирный способ сказать о любви и заботе

Магия ювелирных украшений давно завоевала наши сердца. Каждое из них – произведение искусства. Но есть у них еще одна важная роль: напоминать о любви близкого человека. Столетиями люди приобретали изделия из драгоценных металлов и камней, чтобы сказать с их помощью «я тебя люблю».

Оберегают здоровье

Изящные кольца, длинные переливающиеся серьги, сверкающий браслет на тонком запястье – это талисманы и обереги, это возможность самовыражения и способ заявить о своем социальном статусе. Но есть у ювелирных изделий еще одна важная роль: напоминание о любви близкого человека. Много веков их дарят самым любимым и дорогим людям. А значит, они должны оберегать здоровье.

Проделав огромную работу по анализу воздействия различных сплавов на организм, Всемирная организация здравоохранения установила, что сплавы с никелем могут стать причиной аллергической реакции. В результате ВОЗ приняла стандарт, который запрещает использовать этот элемент в сплаве с золотом.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», заботясь о здоровье своих покупателей, начала выпуск ювелирных изделий из палладиевого сплава – соединения, безопасного для здоровья.

Над безвредностью изделий для здоровья специалисты «ЭПЛ Якутские бриллианты» работают с самого основания компании, уже четверть века. Неизменно важными для них также являются эксклюзивный дизайн и высочайшее качество ювелирных изделий. Компания достигла в этом выдающегося уровня – достаточно познакомиться с изделиями.

Уникальный код

На каждое изделие наносится уникальный Код ЭПЛ. Это дополнительная гарантия подлинности, благодаря которой на официальном сайте компании можно получить специальный сертификат достоверности. В нем указывается вся необходимая информации об изделии.

Подчеркнуть женскую красоту, используя нежное свечение золота и отблески драгоценных камней. Выбрать достойные ювелирные украшения очень просто благодаря богатому каталогу «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Теперь можно подчеркнуть красоту без малейшего риска для здоровья, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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