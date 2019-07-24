​Накрывший Югру дым не опасен для людей

Вчера, 23 июля, прошло совещание о борьбе с лесными пожарами, на котором присутствовали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Югры Наталья Компарова и вице-губернатор округа Алексей Заболзаев.

В восточной и центральной частях Ханты-Мансийского АО задымление наблюдается с 19 июля. Губернатор Югры отметила, что состав воздуха на территории округа не опасен, количество углекислого газа в пределах нормы. По заверению Натальи Комаровой, за состоянием воздуха в атмосфере региона ведется наблюдение.

Алексей Заболзаев рассказал, что для локализации лесных пожаров мобилизованы все необходимые ресурсы, переброска людей и техники уже началась. За пожарами ведется наблюдение с помощью спутников.

Было отмечено, что 118 пожаров в Югре потушены в течение суток после их фиксации. Это 94 процента от всего количества пожаров в округе. Оставшиеся шесть процентов оперативно локализируются – их движение по территории лесов останавливается, а затем они тушатся.

По мнению временно исполняющего обязанности руководителя Рослесхоза Михаила Клинова, пожарные службы Югры сработали эффективно: «В Югре ситуация с лесными пожарами стабильная. Средние площади пожаров в Югре гораздо ниже, чем у их соседей».

Было отмечено, что задымление пришло из Красноярского края и Иркутской области – шлейф от дыма, распространяющийся по ветру, зафиксирован по результатам космического мониторинга.

Сейчас в округе зафиксированы 125 лесных пожаров с общей площадью в 2 457 гектаров. Все они находятся в зоне космического мониторинга.