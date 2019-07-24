В Югре за ввоз алкоголя на месторождение на 500 тысяч рублей оштрафовали небольшую фирму

Югорская межрайонная прокуратура оштрафовала на 500 тысяч рублей ООО «Эра» за дачу взятки сотруднику нефтяной компании в размере 250 тысяч рублей.

По сообщениям на сайтах прокуратуры и следственного комитета по Югре, в марте 2019 года на пропускном пункте месторождения в Кондинском районе охранником была остановлена машина с партией алкоголя. Представитель фирмы, пытающийся ввезти запрещенную внутри объекта продукцию, предложил дать взятку, чтобы скрыть нарушение.

Дача взятки проходила в Ханты-Мансийске под контролем правоохранительных органов. После передачи денег представитель фирмы, 39-летний житель Уфы, супруг генерального директора ООО «Эра», был задержан.

По результату уголовного дела юридическому лицу был выдан штраф, а банковский счет арестован.