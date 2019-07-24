Задолжавшую алименты югорчанку нашли в Ставропольском крае

Скрывавшуюся от полиции югорчанку, которая задолжала 600 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней дочери, удалось найти в Кисловодске.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Югре, женщина привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов и проходила шестимесячные исправительные работы, однако это не способствовало уплате долга. В итоге она сбежала, и отдел судебных приставов Пыть-Яха подал сообщение о розыске.

Сотрудники ФССП по Ставропольскому краю отыскали неплательщицу. Уголовное дело передано им. Алименты будут списываться с доходов женщины, обнаруженных в ходе розыскных действий.