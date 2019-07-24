​Путин отменил взимание штрафов с незаконно установленных камер

Президент Владимир Путин на заседании Государственного совета поручил Правительству РФ решить вопрос об освобождении водителей от штрафов, которые были назначены из-за снимков с незаконно установленных камер. Данное постановление вступит в силу уже с 1 февраля 2020 года.

«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла», — отметил президент.

Сейчас разрешение на установку средств фото- и видеофиксации может получить любой индивидуальный предприниматель. Недобросовестные «частники» пользуются этим и всеми способами пытаются обмануть автовладельцев. Порой доходит до того, что людей штрафуют за превышение скорости в момент, когда их машину перевозят на эвакуаторе.

Корреспондент СИА-ПРЕСС связался автоюристом Александром (он просил не указывать свою фамилию) и узнал, какую пользу несет в себе новый закон и много ли «частных» камер находится на территории Югры.

«Нельзя допускать того, чтобы камеры находились в руках у частных лиц, поскольку многие недобросовестные организации, частные лица в том числе, работают не с целью предотвратить нарушения со стороны автовладельцев, а просто хотят заработать денег. И в итоге получаются порой курьезные ситуации. Государство же работает на предотвращение ДТП, — поделился мнением Александр, — сейчас камеры фиксации нарушений ПДД, находящиеся в Югре, на 90 процентов принадлежат «частникам», в Сургуте же этот показатель достигает отметки в 100 процентов».

Также стало известно, что в правительстве планируют пересмотреть всю систему установки дорожных камер. Отныне упор будет делаться не на взимание штрафов за нарушение, а на установку камер на особо аварийных участках, на которых довольно часто происходят ДТП. Эти правила будут официально прописаны в законе.