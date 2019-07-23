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​СМИ: В России предлагают сократить пространство для парковки легковушек

Росстандарт разработал предварительный нацстандарт, который предусматривает уменьшение площади паковочного места для легковых автомобилей. Об этом сообщают «Известия». Документ на данный момент проходит общественное обсуждение.

На сегодняшний день размеры парковки для одного авто составляют 5,3 на 2,5 метра. Новые размеры планируют сделать такими:

  • 5,5 на 2 м, если парковка расположена вдоль дороги
  • 5 на 2,5 м, если она находится под углом к проезжей части.

Предполагается, что такие ограничения будут способствовать тому, что автовладельцы начнут отдавать предпочтение более компактным машинам.

По мнению директора автошколы «Всероссийского Общества Автомобилистов» в Сургуте Евгения Сокова, подобные изменения не обрадуют не только автомобилистов, но и пешеходов, которым будет неудобно проходить между припаркованными машинами. «В любом случае, у нас обучают парковаться на парковочных местах меньшего размера», — сообщил Соков в разговоре с СИА-ПРЕСС.

Росстандарт рассчитывает, что новые правила будут утверждены в ноябре.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 309, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:51
Вот, еще маразм.
Александр Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:14
Земли то в России нет! Самая маленькая страна в мире!
Сергей Б Александр
не нравится
Сегодня в 20:40
Где бредут, спотыкаясь олени.
sst
не нравится
Сегодня в 20:43
заняться больше не чем? проблем нет?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:10
Это и есть занятие. И устранение ненужных проблем путем создания нужных.

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