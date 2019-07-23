​«ЭПЛ. Якутские бриллианты» ювелирный бренд покоряющий сердца

Мы живем в прекрасное время изобилия и достатка, и можем выбирать услуги, товары и компании, которые близки нашему сердцу.

Ювелирные украшения всегда будут занимать особенное место в жизни каждого из нас, так как являются символами счастья, любви, заботы и красоты.

Так как же достучаться до сердец покупателей при всем том многообразии и изобилии.

Ответ на этот вопрос нашли ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , и он прост, как и все гениальное — покорять сердца клиентов, создавая ювелирные украшения мирового уровня качества и атмосферу счастья на всех этапах производства, продаж и владения.

За этими простыми словами кроется 25-летний опыт производства и продаж ювелирных украшений, которые специалисты производства ЭПЛ объединили в единую систему стандартов качества, получившую название Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ позволил сертифицировать лучшие производственные мощности и аттестовывать профессиональных ювелиров огранщиков, специалистов отбора сырья с мировым именем.

Это вывело производство ювелирных украшений компании на новый уровень, позволив расширить географию бренда и сделав счастье, приносимое украшениями от ЭПЛ, доступными еще большему количеству людей на земле.

Для клиентов Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, которая позволяет убедиться в том, что купленное изделие создано по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, где бы оно не было куплено.

Код ЭПЛ — это забота о счастье клиентов компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Розничные сети «ЭПЛ. Якутские бриллианты» работают во многих странах мира и Код ЭПЛ позволяет быть уверенным в подлинности, убедиться, в которой можно введя наносимый на каждое изделие уникальный зашифрованный код в специальном разделе сайта, что позволяет получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

Код ЭПЛ — это еще одна важная инновация, которая позволяет компании ЭПЛ покорять сердца своих любимых клиентов во все большем количестве стран мира.

Украшения от ЭПЛ стали для миллионов клиентов компании, теми символами любви и счастья, которым они доверяют свои самые сокровенные чувства.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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