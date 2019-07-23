​Русские рокеры выбрали «Группу крови»

«Группа крови» стала самой любимой песней в исполнении Metallica по результатам опроса, проведенного в социальных сетях Райффайзенбанка после завершения концерта. Композиция группы «Кино» стала лидером в общем зачете среди пользователей трех социальных сетей, при этом для подписчиковInstagram первенство осталось за NothingElseMatters.

Instagram Facebook Vkontakte 1 место – Nothing Else Matters 2 место – The Unforgiven 3 место – «Группа крови» 53% – «Группа крови» 47% - все остальные 28% - «Группакрови» 22.33% - The Unforgiven 22.33% - Nothing Else Matters

Концерт Metallica состоялся 21 июля в Лужниках при поддержке Райффайзенбанка. Кроме мировых хитов и композиций с десятого студийного альбомаHardwired ... to Self-Destruct, зрители услышали культовую песню «Группа крови» в исполнении басиста Metallica Роберта Трухильо и гитариста Кирка Хэмметта.