​Русские рокеры выбрали «Группу крови»

«Группа крови» стала самой любимой песней в исполнении Metallica по результатам опроса, проведенного в социальных сетях Райффайзенбанка после завершения концерта. Композиция группы «Кино» стала лидером в общем зачете среди пользователей трех социальных сетей, при этом для подписчиковInstagram первенство осталось за NothingElseMatters.
|Vkontakte
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1 место – Nothing Else Matters
2 место – The Unforgiven
3 место – «Группа крови»
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53% – «Группа крови»
47% - все остальные
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28% - «Группакрови»
22.33% - The Unforgiven
22.33% - Nothing Else Matters
Концерт Metallica состоялся 21 июля в Лужниках при поддержке Райффайзенбанка. Кроме мировых хитов и композиций с десятого студийного альбомаHardwired ... to Self-Destruct, зрители услышали культовую песню «Группа крови» в исполнении басиста Metallica Роберта Трухильо и гитариста Кирка Хэмметта.
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