​ЛДПР предлагает увеличить срок скидки на штрафы за нарушения ПДД

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о продлении срока, в который водители могут заплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в 50%, с 20 до 30 дней.

Авторы законопроекта отмечают, что «механизмы взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения» нуждаются в усовершенствовании.

Сейчас, исходя из действующих норм, штраф за ряд нарушений ПДД, не представляющих большую общественную опасность, может быть оплачен со скидкой в 50% не позднее 20 дней со дня вынесения постановления. По мнению депутатов фракции ЛДПР в ГД, этого срока порой не хватает «вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе». Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим «законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней», ‒ подчеркивают парламентарии ЛДПР.