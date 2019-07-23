В Тюмени к 16 годам тюрьмы приговорили бандита, похищавшего и убивавшего людей

В Тюмени суд приговорил к 16 годам лишения свободы Павла Луговского. В его биографии свыше восьми преступлений: незаконное хранение оружия и боеприпасов, бандитизм, покушение на похищение человека и даже убийство по найму.

Следователи выяснили, что в 2010 году Луговской вошел в состав банды, которую создал его двоюродный брат Сергей Леонтьев. Злоумышленники занималась похищением предпринимателей и вымогательством у них денежных средств.

Так, например, в октябре 2011 года Луговской с подельниками похитил бизнесмена и несколько дней насильно его удерживали, требуя крупную сумму денег. Чтобы гарантированно получить от предпринимателя деньги, они вывезли его в лес, где заставили выстрелить в своего сообщника, сняв это на видео. Под угрозой передачи видеозаписи правоохранительным органам злоумышленники смогли получить от бизнесмена 20 миллионов рублей. Только в 2018 году после задержания бандитов предприниматель узнал, что убийство было инсценировкой.

Кроме того, расследованием установлено, что Луговской занимался преступной деятельностью и до создания банды. В апреле 1998 года он при выполнении заказа на убийство криминального авторитета по ошибке убил другого человека.

«Он, переодевшись в бомжа, лежал в подъезде и караулил криминального авторитета. Когда тот прошел мимо, выстрелил в него из пистолета с глушителем, но промахнулся. Произвести второй выстрел киллеру не удалось, так как заклинило патрон. Луговской выбежал из подъезда и уже из пистолета-пулемета произвел несколько выстрелов в убегавшего. Затем подбежал и произвел несколько прицельных выстрелов, убив его. После этого стрелок сел в автомобиль под управлением Леонтьева и они скрылись. Через несколько дней стало известно, что по ошибке был убит шурин криминального авторитета», — отмечено в уголовном следствии дела

В мае 2018 года еще один бизнесмен после аналогичной инсценировки убийства, отпущенный злоумышленниками для сбора 20 миллионов рублей, обратился в правоохранительные органы. А уже в июне деятельность банды была пресечена. Преступники были задержаны и по решению суда заключены под стражу.

Сам Луговской пошел на сотрудничество со следствием, он полностью признал вину в предъявляемых ему обвинениях. После отбытия наказания он в течение 10 месяцев будет ограничен в свободе передвижения.

Также с него взысканы денежные средства в пользу двух потерпевших бизнесменов и шести родственников погибших (более 14 миллионов рублей).

«Преступник сейчас находится в следственном изоляторе, после того как приговор вступит в законную силу, обвиняемый будет отправлен в колонию для отбывания наказания», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в прокуратуре Тюменской области.