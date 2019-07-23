В ФСБ рассказали подробности ареста смертника в Югре

ФСБ в своем официальном аккаунте в Instagram сообщила подробности ареста смертника в Когалыме, который произошел 21 июля. Раннее озвученная в СМИ информация подтвердилась – мужчина во время задержания имел при себе пояс шахида массой 2,5 килограмма, примотанный к поясу. В качестве поражающих элементов использовались металлические болты. По информации сотрудников ФСБ, мужчина собирался совершить теракт в Когалыме. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, сообщения о задержании смертника в Югре появились в понедельник 22 июля, однако ФСБ не подтверждало эту информацию.