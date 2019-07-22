​Мошенник из Лангепаса обманывал людей тем, что давал им деньги в долг

В Лангепасе признали виновным мужчину, который разработал свою мошенническую схему. Он в течение нескольких лет давал деньги в долг местным жителям и просил у них расписку, в которой они должны были указывать сумму займа выше, чем было на самом деле. Когда злоумышленнику возвращали деньги, расписку он оставлял при себе, а чуть позже обращался в суд с иском о возврате денежных средств, которые ему якобы отказываются отдавать.

Всего за время своей деятельности мошенник обманул восемь человек. Им мог был быть причинен ущерб на 24 млн рублей.

Однако в первый раз суд вынес злоумышленнику оправдательный приговор, и только по апелляционному представлению прокурора уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.

Так как мужчина ранее был осужден за аналогичные преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом 1 млн. рублей. «Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.