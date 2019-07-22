​Райффайзенбанк запускает онлайн-бухгалтерию

Райффайзенбанк запускает новый бесплатный сервис для предпринимателей – онлайн бухгалтерию, которая стала доступна в интернет-банке для малого бизнеса Райффайзен Бизнес Онлайн (RBO). Согласно внутреннему исследованию банка, 38% клиентов указали онлайн-бухгалтерию как обязательный сервис в интернет-банке (топ-3 самых популярных ответа).

Предприниматели на УСН Доходы уже сейчас получают актуальный налоговый календарь, своевременное напоминание от банка о необходимости уплатить налог, а также возможность оплатить авансовый платеж прямо в интернет-банке.

Для того, чтобы начать пользоваться бухгалтерией, клиенту нужно:

- зайти на одноименную вкладку в интернет-банке для малого бизнеса RBO и проверить, правильно ли банк определил его налоговую, при необходимости скорректировать данные;

- указать количество сотрудников компании для того, чтобы банк мог правильно посчитать налоги, которые предприниматель должен уплатить;

- указать свою систему налогообложения.

Чтобы уплатить авансовый платеж на УСН Доходы, предпринимателю необходимо указать свои доходы и страховые взносы за 2019 год. Сумма налога будет рассчитана автоматически, после чего клиент сможет в два клика оплатить нужную сумму в налоговую.

«На рынке онлайн-бухгалтерия представлена только у нескольких банков, но мы считаем, что в ближайшем будущем эта услуга будет приравниваться к обязательным банковским сервисам. Для нас это важный шаг в развитии нашего ценностного предложения для малого бизнеса, а также весомое конкурентное преимущество», — сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.