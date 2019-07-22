​Алмазное доверие к качеству

Ювелирные украшения, проходят пожалуй самую строгую проверку, так как мы доверяем им свои самые светлые чувства и сопровождают они нас всю жизнь.

Поэтому качество, уникальный дизайн и нерушимость данных клиентам гарантий стоят для ювелиров и огранщиков компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» на первом месте.

Именно это и позволило компании покорить сердца клиентов и открыть более 120 ювелирных салонов во многих странах мира России, США, Хорватии, Кипре, Казахстане, Литве, Киргизии, Башкирии, Монголии и многих других.

Получив за 25 лет работы колоссальный опыт, специалисты производства разработали инновационную разработку — единый стандарт качества, получивший название Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ вывел производство и продажи ювелирных украшений компаний на новый уровень, так как позволил сертифицировать лучшие производственные мощности и аттестовать профессиональных ювелиров, огранщиков, специалистов отбора сырья и других мастеров ювелирного дела.

Это позволило создавать ювелирные украшения мирового уровня качества, делая их доступными для все большего числа людей на Земле.

На прошедшем в Москве Всероссийском конкурсе «Сто лучших предприятий России», Код ЭПЛ был удостоен почетной медали «За инновации и развитие». Это стало еще одним подтверждением эффективности этой инновационной разработки.

Станьте частью большой и счастливой семьи клиентов ЭПЛ и насладитесь шедеврами ювелирного искусства созданными дарить вам счастье, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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