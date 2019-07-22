​В Югре принята стратегия развития санитарной авиации

Согласно новому документу, доставка пациентов бортами авиационной медицинской помощи в больницы Ханты-Мансийска и Нягани для жителей Октябрьского, Кондинского и Советского районов сократится в два раза. Потому что в Югре появится еще одна точка базирования воздушных судов санитарной авиации.

«Сегодня экстренное воздушное путешествие для больных с острым инфарктом, инсультом или тяжелой травмой из этих районов занимает в среднем два часа. Это недопустимо. И правительство автономного округа приняло решение об организации новой точки санавиации. – Сообщает депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий. – В Югре разработана стратегия развития санитарной авиации до 2024 года, принятая и утвержденная в июне. Цели, поставленные в новом документе, синхронизированы с федеральным проектом развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, включенным в нацпроект «Здравоохранение».

Кроме того, в регионе планируется создать единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Его задача в максимально сжатые сроки организовать наиболее подходящий пациенту логистический маршрут.

Отметим, что сегодня в Югре санитарную эвакуацию пациентов осуществляют четыре вертолета Ми-8 и один самолет L-410. Ежегодно санавиация региона осуществляет более 5000 часов лётного времени. В случае экстренной необходимости пациент из отдаленных поселков автономного округа гарантированно попадает в ближайший медицинский центр в течение двух часов. Сроки вылета авиационных бригад медиков с момента вызова как для вертолетов, так и для самолета не превышает полутора часов.