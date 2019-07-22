СМИ: В Югре задержали мужчину с поясом шахида

В Когалыме сотрудники ФСБ задержали мужчину с поясом шахида, сообщает ТАСС. По информации агентства, арест произошел в воскресение 21 июля. У подозреваемого при себе было самодельное взрывное устройство, прикрепленное к поясу с запалом. По некоторым данным, в поясе был гексоген и поражающие элементы в виде болтов общей массой более 2,5 килограмм. По предварительным выводам силовиков, мужчина планировал устроить теракт в Когалыме. В различных службах редакции СИА-ПРЕСС указали, что этим делом занимается Управление ФСБ по Тюменской области однако там на звонки не ответили.