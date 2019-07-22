​В Тюмени самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности

22 июля в тюменском аэропорту самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

Судно «Боинг-735», выполняющее рейс по маршруту «Тюмень – Минеральные Воды», в 7:35 вылетел из Тюменского аэропорта.

«Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», – сообщает пресс-служба ведомства.

Судно произвело благополучную посадку в 8:13. На борту находилось 105 пассажиров. Никто не пострадал.

UPD 12.40: Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начал доследственную проверку. Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают членов экипажа, наземной службы аэропорта и представителей авиакомпании. Представители СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.